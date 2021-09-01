В Самаре рекомендовали не купаться на четырех пляжах

На некоторых пляжах в Самаре лучше не купаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рекомендовали не купаться на четырех городских пляжах. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты исследовали пробы воды и выяснили, что по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям пляжи на 1-й и 4-й очередях набережной, в Загородном парке и на спуске на улице Советской Армии.

Качество песка при этом соответствует гигиеническим требованиям.

В Роспотребнадзоре рекомендуют не купаться на названных пляжах. Местным органам власти даны рекомендации поставить специальные таблички и плакаты, информирующие, что на этих пляжах лучше не купаться.