В Сызрани преступника искали по каплям пота на похищенной сумке

Полицейские нашли мужчину, который обокрал женщину в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани преступника, отобравшего сумку у женщины, искали по каплям пота, которые остались на сумке.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что грабитель отобрал у нее сумку. В сумке находился телефон, продукты и кошелек с деньгами и банковской картой.

Злоумышленнику интересен оказался только кошелек, остальное он выбросил. При осмотре прилегающей территории полицейские нашли сумку. Эксперт изъял с поверхности капли пота, которые оставил преступник.

В дальнейшем выяснилось, в каких магазинах похититель расплачивался украденной банковской картой. Им оказался 36-летний рецидивист, уже знакомый полицейским.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.