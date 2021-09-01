С 1 сентября меняется схема движения дачных автобусов в Самаре

Осенью меняется расписание движения дачных автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 сентября изменится расписание дачных автобусов. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

В дачный сезон автобусы ходят по выходным, а также по средам и в нерабочие праздничные дни. С сентября до дачных участков можно доехать в выходные и по средам, с октября - только по выходным, а затем прекращают движение с наступлением холодного времени года.

Подробнее ознакомиться с актуальным расписанием дачных автобусов можно по ссылке. Расписание находится в приложении к постановлению.