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Общество1 сентября 2021 10:29

С 1 сентября меняется схема движения дачных автобусов в Самаре

Дачные автобусы будут ходить до ноября
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Осенью меняется расписание движения дачных автобусов

Осенью меняется расписание движения дачных автобусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 сентября изменится расписание дачных автобусов. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

В дачный сезон автобусы ходят по выходным, а также по средам и в нерабочие праздничные дни. С сентября до дачных участков можно доехать в выходные и по средам, с октября - только по выходным, а затем прекращают движение с наступлением холодного времени года.

Подробнее ознакомиться с актуальным расписанием дачных автобусов можно по ссылке. Расписание находится в приложении к постановлению.