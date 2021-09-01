"КуйбышевАзот" вошел в ТОП-5 компаний с самой высокой социальной эффективностью

Предприятие много внимания уделяет экологическим вопросам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Информагентство AK&M подготовило рейтинг компаний с самой высокой социальной эффективностью. В ТОП-5 попал "КуйбышевАзот", где помощи обществу и экологической деятельности, по которым оценивали участников, уделяют много внимания.

В список вошли 45 предприятий с лучшей практикой устойчивого развития. Представитель Самарской области занял второе место среди компаний химической отрасли, внесших в 2020 году наибольший вклад в развитие государства и общества. Среди лидеров рейтинга "Химия и нефтехимия", такие признанные предприятия, как "СИБУР", "Акрон", ФосАгро и "Тольяттиазот".

"КуйбышевАзот" заслуженно попал в список лучших. Так, при выручке в 46,9 млрд рублей и прибыли 3,3 млрд рублей по итогам прошлого года на природоохранные проекты и мероприятия предприятие направило 5 млрд рублей. Они внедряли технологии, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности.

Напомним, что "КуйбышевАзот" активно занимается работой по снижению воздействия на окружающую среду. Экологические проекты реализуют как на площадке компании, так и за ее пределами.

Даже в сложные времена пандемии на предприятии ни одна социальная программа не была свернута. Работа в этом направлении будет только продолжаться.