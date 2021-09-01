В «Газпром межрегионгаз Самара» новый гендиректор

Михаил Смирнов стал новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Самара»
Михаил Смирнов стал новым генеральным директором «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара», сообщили на предприятии.
Он избран решением уполномоченных органов и уже представлен коллективу предприятия.
До назначения в Самаре Михаил Смирнов работал на руководящих должностях в АО «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге.
До этого был директором юридического департаменты, а также занимал пост руководителя департамента земельно-имущественных Госкомпании «Российские автомобильные дороги» в Москве.