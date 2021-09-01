В Самарской области водитель без прав на "девятке" улетел в кювет

"Девятка" улетела в кювет. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Шенталинском районе ночью в кювет вылетела "девятка", которой управлял водитель без прав. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на дороге "Клявлино - Шентала - Баландаево - Четырла". В 1:30 24-летний водитель на ВАЗ-21093 не справился с управлением на спуске дороги и съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель, с травмами его доставили в больницу. Как выяснилось, молодой человек был лишен прав в 2019 году на 30 месяцев.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.