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Происшествия1 сентября 2021 13:06

Два человека пострадали в ДТП со скорой в Тольятти

Полицейские выясняют причины аварии
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Скорая" попала в аварию в Тольятти. Фото - скриншот

"Скорая" попала в аварию в Тольятти. Фото - скриншот

В Тольятти два человека пострадали в ДТП со скорой помощью, сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 1 сентября, по имеющимся данным, на перекрестке улиц Матросова и Лизы Чайкиной, где "Лада Калина" врезалась в автомобиль скорой помощи.

Медицинская помощь понадобилась двоим взрослым. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют причины произошедшего.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Опрашиваются свидетели и участники ДТП.

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ДТП со "скорой" в Тольятти
ДТП со "скорой" в Тольятти