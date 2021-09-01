Два человека пострадали в ДТП со скорой в Тольятти

"Скорая" попала в аварию в Тольятти. Фото - скриншот

В Тольятти два человека пострадали в ДТП со скорой помощью, сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 1 сентября, по имеющимся данным, на перекрестке улиц Матросова и Лизы Чайкиной, где "Лада Калина" врезалась в автомобиль скорой помощи.

Медицинская помощь понадобилась двоим взрослым. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют причины произошедшего.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Опрашиваются свидетели и участники ДТП.