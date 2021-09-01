Школа на Пятой просеке в Самаре приняла первых учеников

Школа приняла первых учеников

Школа на Пятой просеке в Самаре в среду, 1 сентября, приняла первых учеников. На линейке школы №26 побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Учеников принял первый корпус школы, который рассчитан на 600 ребят. Обучение будет проходить в две смены, в школу пошли ученики с 1 по 11 классы.

До конца этого года сдадут еще один корпус, рассчитанный на 850 учеников. Когда его введут в эксплуатацию, дети смогут учиться в одну смену.

Школа обладает всем необходимым для успешного обучения. Там есть 4 библиотеки, спортивные и тренажерные залы. В каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы, есть лаборатории, подключен интернет.

- Я хочу от всей души, дорогие ребята, пожелать вам успехов, усердия, трудолюбия, хороших отметок, которые были бы отражением ваших знаний, вашего труда. Учеба – это, конечно, труд. Но сегодня это главное, что становится вашей жизнью, - сказал губернатор.