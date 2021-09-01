В Самаре 4 сентября 2021 года перекроют шесть улиц в центре города из-за соревнований по триатлону

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 4 сентября 2021 года, в Самаре будет проводиться Чемпионат и первенство Самарской области, а также любительские соревнования по триатлону IRONSTAR. В связи с этим несколько улиц в центре города вдоль самарской набережной будет закрыто для движения, а общественный транспорт пустят в объезд.

- В связи с проведением соревнований по триатлону, 4 сентября с 6:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по шести улицам в Самаре, - сообщили в городской администрации.

Так, временно будет закрыто движение на улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской, на улице Вилоновской от Максима Горького до Куйбышева, на улице Куйбышева от Вилоновской до Венцека, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, по улице Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали и по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой.

Кроме того, на указанных участках дорог с 18:00 3 сентября и до конца соревнований будет запрещена стоянка и остановка транспорта.

Что касается общественного транспорта, то на период с 5:00 до 17:00 4 сентября автобусы № 61, 247, 261, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297 будут ходить по скорректированным схемам. Троллейбусы №16 и №6 на период проведения соревнований будут отменены. Подробнее со схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.