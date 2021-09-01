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Спорт1 сентября 2021 13:51

Нападающий "Крыльев Советов" теперь будет играть за "Рубин"

Он провел 4 матча за "Крылья"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Онугха сыграл 4 игры за "Крылья"

Онугха сыграл 4 игры за "Крылья"

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Герман Онугха будет играть за казанский "Рубин". Об этом сообщается на сайте клуба из Самары.

Онугха является игроком датского клуба "Вайле", он выступал в "Крыльях" на правах аренды. За самарскую команду он сыграл 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Срок аренды 25-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.

"Крылья" в этом сезоне вернулись в премьер-лигу. В последних двух матчах они одержали победы и занимают 11-е место в турнирной таблице. "Рубин" находится на пятой строчке.