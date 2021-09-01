Названа средняя зарплата учителей в Самарской области за полгода в 2021 году

В Самарской области зарплата учителей растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Росстате поделились данными о том, сколько зарабатывают учителя в Самарской области. Здесь посчитали, что в среднем работник общеобразовательного учреждения в первые полгода с января по июнь зарабатывал в регионе 42 153 рубля. Это больше, чем в восьми регионах ПФО и меньше, чем в Татарстане, Оренбурге, Удмуртии, Перми и Нижнем Новгороде.

При этом больше всего получают сотрудники школ в Волжском районе. Например, именно здесь находится образцовая школа Южного города, с современным оборудованием и, видимо, неплохим уровнем оплаты труда педагогов. Хорошо зарабатывают в Кинеле, Сергиевском и Красноярском районах - зарплаты здесь выше 50 тысяч рублей (речь о средних цифрах). Самые низкооплачиваемые педагоги в Похвистнево - здесь средняя оплата труда учителей достигает 30,9 тыс рублей. Чуть больше получают в Клявлинском, Исаклинском и Камышлинском районах, до 32,3 тыс. рублей.

При этом средняя зарплата у воспитателей в детсадах Самарской области в среднем составляет 34,4 тысячи рублей. В дополнительном образовании можно получать около 32 тыс. рублей. Преподаватели в вузах по данным статистики зарабатывают в среднем 82 тысячи рублей.