В Самарской области 443 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 1 сентября, выявили 443 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых заразившихся в областной столице - 186. Далее в списке идут Тольятти (87) и Новокуйбышевск (16).

За сутки в регионе 25 новых летальных случаев среди заразившихся. Умерли 17 женщин, самой молодой из которых было 30 лет, и восемь мужчин в возрасте от 60-ти лет до 81-го года.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 90 641 человек, из которых выздоровели 77 969, умерли 3 250.