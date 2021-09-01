В Самаре стали чаще умирать младенцы

В Самарской области стали чаще умирать новорожденные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области в 2021 году выросла младенческая смертность. По данным Росстата, которые приведены на официальном сайте организации, за семь месяцев текущего года умерли уже 77 младенцев. В прошлом периоде скончались 65 детей этого возраста. Рост младенческой смертности составил 18,5%.

На тысячу родившихся пришлось 4,8 смертей, годом ранее - 3,8 смертей на тысячу новорожденных. Ситуация в Самарской области по этому показателю оказалась одной из самых неблагоприятных по ПФО. Так, в Башкортостане смертность младенцев в абсолютных цифрах выше - за 7 месяцев скончались 140 детишек, но прирост небольшой, всего три человека. В большинстве регионов динамика и вовсе отрицательная - речь идет о Мордовии, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Оренбургской областях. Выше динамика смертности только в Кировской области - здесь умерло на 16 младенцев больше, всего - 37 человек.

Рождаемость в Самарской области снова оказалась ниже, чем в прошлом году. За семь месяцев на свет появились 15 885 новорожденных, это на 182 ребенка меньше, чем за такой же период прошлого 2020 года. Хотя в прошлом году по отношению 2020 к 2019 падение было больше. А вот в июле рождаемость оказалась выше, чем в прошлом году - на 38 детишек. Снизилась естественная убыль населения: -1511 человек в отличие от -2267 в прошлом году.