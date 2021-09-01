В Самаре водитель на «Лада Гранта» сбил эдектросамокатчика

Молодой мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 31 августа 2021 года, на улице Советской армии в Самаре произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительным данным, 56-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта» двигался по улице Советской армии в направлении Дыбенко. Он совершил наезд на 30-летнего мужчину на электросамокате, который двигался в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии телесные повреждения получил электросамокатчик. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.