В Тольятти легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавший

"Ларгус" в Тольятти столкнулся с автобусом. Фото - группа "Патруль Тольятти"

В Тольятти произошло ДТП с легковым автомобилем и автобусом, сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

На улице Северной столкнулись автобус и "Лада Ларгус". По данным полиции, в результате аварии пострадал водитель легковушки, ем оказывали помощь.

Как сообщают в полиции, в автобусе в момент ДТП пассажиров не было, поскольку он был не на линии.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего, опрашиваются свидетели и участники ДТП. По факту случившегося проводится проверка.