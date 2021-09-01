Ласточка поедет еще дальше

Опубликовано расписание скоростных поездов "Ласточка" из Самары на сентябрь. С 1 сентября изменится список остановок ускоренной электрички и список пунктов, куда на ней можно добраться. Публикуем полное расписание "Ласточки" Самара - Жигулевск и Самара - Сызрань на сентябрь 2021 года.

Теперь с 1 сентября поезд Самара - Жигулевское море будет ходить до Жигулевска. Отправляться из Самары он будет четыре раза в день в 7.00, 11.00, 14.00 и 18.00. Обратно из Жигулевска он будет уходить в 10.44, 13.44, 17.44 и 20.00

Останавливаться этот поезд будет на остановках Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское море и Могутовая. Если доехать до Жиг.моря можно было за 1 час и 24 минуты, то теперь полный маршрут будет длиться 1 час 44 минуты.

Уже с 4 сентября появится еще одна "Ласточка". На ней можно будет за час и 37 минут добраться до Сызрани. Отправляться из Самары поезд будет в 7.00 и в 19.00 в субботу и в 16.00 в воскресенье. Обратно из Сызрани можно будет уехать по субботам и воскресениям в 9.00, по воскресеньям в 19.00.

Билет до Жигулевска стоит при покупке через приложение 146 рублей 20 копеек, стоимость билета на "Ласточку" выходного дня до Сызрани пока не озвучивалась.