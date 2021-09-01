Тольяттинский таксист хвастался своим «хозяйством» в соцсетях

Полицейские посчитали парня изготовителем и распространителем порнографии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр из Тольятти в последние дни лета стал фигурантом уголовного дела после серии фотографий, которые он неосторожно отправил девушке. Дама не оценила его старания и переслала снимки полицейским.

- На фотографии был эрегированный половой орган, а потому их можно считать порнографическими, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета».

Молодого человека быстро вычислили – это 31-летний таксист, своей вины он не отрицал. Однако понял ли, чем так обидел девушку, - большой вопрос.

За то, что парню изначально казалось невинной шалостью, он может заплатить своей свободой. Санкции статьи, по которой на него возбудили уголовное дело, предусматривают от 2 до 6 лет лишения свободы.