Средняя зарплата самарских учителей выросла на 8 тысяч рублей

Педагогам стали платить больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя зарплата учителей общеобразовательных учреждений в Самарской области выросла почти на 8 тысяч рублей. К сравнению сотрудники Росстата предложили период за полгода 2021 года и за 2020 год полностью. Если средняя зарплата в 2020 году составляла 33 913 рублей - это сумма для педагогов общеобразовательных школ, то в 2021 года средний показатель вырос до 42 153 рублей. Если посмотреть на данные первого полугодия 2020 - цифры еще меньше, тогда средний заработок был 31 тыс рублей.

Вообще, к удивлению выросли средние зарплаты почти всех категорий. Воспитатели тоже стали получать больше - средняя зарплата в 2021 году выше 34 тыс. рублей, в 2020-м - 31 тыс. рублей. Примерно на 10 тыс. рублей выросли и зарплаты преподавателей в вузах. Конечно же, речь снова идет о среднем значении - понятно, что порядок выплат на руки разным категориям работников разнится.

Получается, что дистанционка позитивно повлияла на средний уровень зарплат педагогов. В 2019 году они были на уровне 2020 года, а вот выросли только сейчас. Интересно, какой будет картина по году. Следите за новостями на samara.kp.ru.