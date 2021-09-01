Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 16:40

В Самаре со 2 по 6 сентября 2021 года будет временно закрыто движение по улице Фрунзе

Ограничения связаны с перевооружением теплотрассы на участке
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре продолжают перекладывать трубопроводы

В Самаре продолжают перекладывать трубопроводы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабная работа по перевооружению теплотрасс, в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим, некоторые участки дорог в городе закрывают для движения. Со 2 сентября будет ограничено движение на улице Фрунзе.

- С 00:00 2 сентября до 5:00 6 сентября будет временно ограничено движение по улице Фрунзе на участке от дома №169 до дома №171, - сообщили в администрации Самары.

Чиновники просят с пониманием относиться к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.