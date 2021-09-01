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Происшествия1 сентября 2021 17:46

В Самаре молодой человек попросил подростка отвлечь девушку, чтобы украсть у нее из сумки деньги и телефон

Парень пойдет под суд не только за воровство, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Воришку будут судить сразу по двум статьям

Воришку будут судить сразу по двум статьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд Самары будет рассматривать дело о вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого.

По версии следствия, в мае этого года молодой человек попросил своего несовершеннолетнего знакомого отвлечь незнакомую девушку, чтобы он успел похитить у нее из сумки деньги и телефон. Подростку удалось это сделать, и обвиняемый похитил у девушки имущество. Общий ущерб пострадавшей более 17 тысяч рублей.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого. Материалы по двум статьям УК РФ «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность» переданы в суд для рассмотрения.