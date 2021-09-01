«Единая Россия» учла предложения регионов в программе обновления парка «скорых» и школьных автобусов

На данный момент уже 900 новых «скорых» доставлены в регионы РФ и приняты в эксплуатацию

«Единая Россия» в рамках реализации народной программы, составила карту потребностей регионов, учитывая запросы школ, родителей, работников станций скорой помощи. В этом году российские регионы получат более 1600 новых машин скорой помощи и 4 тысячи школьных автобусов.

В Самарской области обновление автопарка ведется на постоянной основе. Благодаря усилиям губернатора Дмитрий Азарова, за счет федерального бюджета в 2020 году регион получил 55 школьных автобусов и 52 машины скорой помощи, 24 из которых реанимационные и 28 автомобилей класса В.

- За три года в Самарской области автопарк СМП был обновлен практически полностью, - отметил руководитель фракции Единая Россия в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Напомним, инициативу о выделении федеральных средств на закупку новых машин для школ и станций скорых выдвинули депутаты «Единой России». Предложение было одобрено президиумом и внесено в Послание Президента.