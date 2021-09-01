В Самаре из-за некачественного ремонта сгнил пятиэтажный дом

За пять лет дом полностью покрылся грибком. Фото: "Гражданский патруль"

В социальных сетях появилась информация, что в Куйбышевском районе по адресу Ново- Молодежный переулок, 3 сгнил многоквартирный дом. Жильцы здания, съеденного грибком, обратились к активистам группы «Гражданский патруль».

- Пять лет назад рабочие обрабатывали швы на плитах дома. Выбили все из швов, потом их запенили и прошлись герметиком. В итоге - деньги списаны как за нормальный ремонт, а по факту – грибок, - рассказала активистам пострадавшая жительница Светлана Нехорина.

По словам жильцов, с того времени дом полностью на сегодняшний день покрыт плесенью, а подвал затопило. Управляющая компания старается исправить ситуацию, но так как в доме много должников, это сделать не просто.

Руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов рассказал, что активисты в таких случаях стараются привлечь ГЖИ и прокуратуру. В связи с тем, что данная проблема была освещена в региональных СМИ, следственный комитет Самарской области организовал проверку по данному факту.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.