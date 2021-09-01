Две школы открыли в Самаре 1 сентября 2021 года

Губернатор побывал на уроке в школе №26

В Самаре 1 сентября 2021 года открыли двери для учеников сразу две новые школы - такого не было уже много лет. Обе находятся в густонаселенных районах и открытия обеих очень давно ждали родители детишек, которые живут в близлежащих домах. Впервые первоклассников встретила школа №26 на Пятой просеке. Здесь идет активное жилое строительство и учебных заведений не хватало. В итоге тут появилась новая школа с самым современным оборудованием, учиться здесь будут 600 детишек. А спортивными площадками школы смогут пользоваться все жители домов в округе.

Прямо сейчас продолжают возводить и второй корпус этой школы, где будет также ясельное отделение. Этот корпус будет рассчитан на 850 детишек. В школе есть тренажерный зал, две библиотеки, три футбольных поля, большой актовый зал и кабинет технологии с новейшим оборудованием.

Вот так выглядит школа в Новой Самаре

Также дети пошли в школу в микрорайоне Новая Самара. Здесь открылось учебное заведение на 1200 детей с интерактивными досками в кабинетах, библиотекой, актовым залом с костюмерной. Здесь будут работать школа дзюдо, клуб "Крылья мечты", международная академия спорта Ирины Винер.