Глава Тольятти о поджогах леса: "Нашему городу объявили войну"

Жители составили карту поджогов. Фото: https://vk.com/tltvip

Глава Тольятти Николай Ренц обратился к горожанам после серии поджогов леса в среду 1 сентября 2021 года. Пожарным опять пришлось поработать практически без передышки - было зафиксировано 8 поджогов за день, они начались с семи утра. По словам главы города Николая Ренца в течение дня пожарные справлялись, но потом возгорания в трех местах одновременно и ветер создали угрозу перехода низового пожара в верховой.

- Сегодня была осуществлена беспрецедентная, подлая атака на наш лес. В очередной раз негодяи, мелкие людишки пытались лишить нас нашего красивого леса. Я считаю, что какая-то группа никчемных людей объявила нашему лесу, городу войну. И мы ее принимаем. Обязательно найдем того, кто это делает, - отметил Николай Ренц.

Жители города ужасно переживают: сегодня спасатели весь день тушили пожары в Тольятти, а вечером поджигатели добрались до Жигулевска. Здесь тоже нашли несколько очагов возгорания, местные жители рассказали, что видели бегающих по лесу людей с фонариками. Пожар начался на горе за микрорайоном В-3.