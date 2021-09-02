В Самарской области 2 сентября 2021 года ожидаются грозы и шквалистый ветер до 20 м/с

В Самарскую область врывается осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС сообщили об ухудшении погоды 2 сентября 2021 года. По прогнозу синоптиков днем и вечером в четверг в Самарской области ожидаются грозы и порывистый ветер.

- Объявлен желтый уровень опасности. Местами по Самарской области ожидается гроза и усиление южного и юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Такие погодные аномалии продлятся в течение всего дня 2 сентября. Днем температура воздуха составит +22…+27 градусов, а ночью понизится до +13…+18.

По прогнозу синоптиков, грозы и дожди сохранятся в регионе до конца выходных. К субботе дневная температура воздуха понизится до +18, а ночью будет не выше +13 градусов.