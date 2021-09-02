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Происшествия2 сентября 2021 7:58

В Самарской области произошел крупный пожар на территории национального парка «Самарская Лука»

По данным ГУ МЧС по Самарской области, произошло возгорание сухой травы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жители Жигулевска наблюдали из окна, как горит лес в нескольких километрах от них

Жители Жигулевска наблюдали из окна, как горит лес в нескольких километрах от них

Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 1 сентября 2021 года, в социальных сетях появилась информация о природном пожаре на территории заповедника «Самарская Лука» на правом берегу Волги. Жители Жигулевска наблюдали из окон своих дом страшное зрелище, ка в нескольких километрах от них горит лес.

- Пожар начался на горе за микрорайоном В-3 и продолжает распространяться, двигаясь в сторону жилой застройки и гаражей, - пишут местные жители в социальных сетях.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 19:50. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит горение сухой травы на площади 0,62 га в 75-ом лесном квартале города Жигулевска.

- В 23:01 была объявлена локализация пожара. К тушению было привлечено 40 человек личного состава и 9 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время пожарные принимают все необходимые меры по ликвидации крупного лесного пожара на территории нацпарка. Работы на месте ЧП продолжаются.

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Лесной пожар в Самарской Луке
Лесной пожар в Самарской Луке