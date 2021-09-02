В Тольятти два таксиста врезались лоб в лоб во дворе дома

Таксисты не поделили внутриквартальный проезд. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 1 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошло лобовое столкновение двух такси, в которых находились пассажиры. ДТП произошло на внутриквартальном проезде, напротив дома № 43 по улице 40 лет Победы.

- По предварительным данным, 57-летний водитель Лады нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Киа», который ехал навстречу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пострадали три молодые девушки, которые находились в автомобилях. Две 21-летние пассажирки из «Лады» и 20-летняя девушка из «Киа» получили травмы головы. После осмотра врачами, им было назначено амбулаторное лечение.

По данным полицейских, у обоих водителей такси отсутствовали документы. Виновник аварии за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз.