В Самаре на улице Ташкентской мотоциклист сбил пешехода

ДТП произошло в районе больницы Середавина. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 31 августа 2021 года, на улице Ташкентской произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. 31-летний мужчина на мотоцикле не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.

- Авария произошла напротив дома №159а по улице Ташкентская. По предварительным данным, мужчина на мотоцикле «Хонда» не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и наехал на 27-летнего пешехода, который шел по «зебре», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии телесные повреждения получил пешеход. После осмотра врачами, ему было назначено амбулаторное лечение.

По данным полицейских, водитель мотоцикла за последний год нарушал ПДД 6 раз.