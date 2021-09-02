Губернатор Дмитрий Азаров побывал в новой детской поликлинике на Мехзаводе и оценил её возможности

Новая поликлиника открылась в этом году

В 2021 году во 2-ом квартале поселка Мехзавод открылась новая детская поликлиника полного цикла, рассчитанная на 250 посещений в смену. Губернатор Дмитрий Азаров посетил новое медицинское учреждение и оценил его возможности.

Жители поселка Мехзавод несколько лет мечтали о новой современной поликлинике, которая была бы в шаговой доступности от нового микрорайона. В этом году их мечта исполнилась, и при горбольнице №7 было открыто педиатрическое отделение. В настоящее время в поликлинике работает 7 участков, но в ближайшем будущем их количество может быть увеличено до 26.

- Важно, что детская поликлиника находится в шаговой доступности. Уверен, что в новом медучреждении дети будут получать качественную диагностику, - отметил Дмитрий Азаров.

В ближайшее время в поликлинике будет открыт первый в Самаре дневной стационар реабилитационного лечения. Сейчас там уже есть современное оборудование и большой зал для занятий лечебной физкультурой.

Губернатор также оценил благоустройство территории вокруг поликлиники. Благодаря проекту «Содействие» там появилась детская площадка и дополнительные парковочные места. Главврач поликлиники на Мехзаводе Анна Дубасова также отметила, что им удалось сохранить восемь елей, под которыми проходили коммуникации. Подрядчик аккуратно пересадил деревья на другую территорию.

Стоит отметить, что за последние три года в Самаре в рамках нацпроекта было построено 5 поликлиник, 55 ФАПов, 3 офиса врачей общей практики и 2 инфекционных корпуса для лечения пациентов с коронавирусом. Также в Самарской области появились четыре центра амбулаторной онкологической помощи, а станции скорых получили 397 новых автомобилей.