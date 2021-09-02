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Общество2 сентября 2021 10:16

В Самаре «черного копателя» привлекли к уголовной ответственности за добытый Винчестер образца 1895 года

Мужчина занимался раскопками на территории объекта культурного наследия
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы конфисковали у жителя Самары винтовку «Винчестер» модели 1895 года. Как выяснилось «черный копатель» добыл оружие при проведении раскопок на территории объекта культурного наследия в Приволжском районе Самарской области.

- Мужчина был привлечен к уголовной ответственности за незаконный поиск и изъятие археологических предметов их мест залегания. Оружие было конфисковано и передано в Росимущество, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Кроме того в рамках возбужденного исполнительного производства, у «черного копателя» конфисковали также и орудия совершения уголовного преступления, а именно лопаты и металлодетектор. Изъятые вещи были также переданы сотрудникам Росимущества.