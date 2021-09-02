В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 447 человек

В Самарской области продолжают фиксировать новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Самарской области за минувшие сутки. По данным на 2 сентября 2021 года, коронавирус подтвердился еще у 447 местных жителей.

За весь период пандемии коронавируса болезнь была выявлена у 91 088 человек, притом на сегодняшний день 78 тысяч из них успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки с больничного выписали 320 пациентов.

Что касается печальной статистики, то за прошедший день в регионе было зарегистрировано 22 летальных случая среди заболевших коронавирусом. Общее количество смертей на сегодняшний день составляет 3 272.