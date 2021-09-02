В пресс-центре «Комсомольской правды» обсудят актуальные вопросы по вакцинации от гриппа в Самарской области

В Самарской области стартовала вакцинация от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 3 сентября 2021 года, в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» в Самаре состоится пресс-конференция на тему «Вакцинация от гриппа в Самарской области: планы прививочной кампании, особенности этого года». Самарские врачи ответят на самые актуальные вопросы по вакцинации в 2021 году.

Напомним, в Самарской области стартовала масштабная прививочная кампания от гриппа. На сегодняшний день в регион поступило более 550 тысяч доз вакцин, которые распределили по медицинским учреждениям. Вакцинация от гриппа в прошлом году показала свою эффективность и в за 2021 год не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом среди местных жителей.

На пресс-конференции в «Комсомольской правде» обсудят главные вопросы по вакцинации. отмечают, что за зиму не было зафиксировано ни одного случая заболевания именно гриппом. Каковы планы на вакцинацию в этом году? Продолжится ли в этот период прививочная кампания от коронавируса? Каких результатов в Самарской области намерены достичь? Где могут привиться самарцы, сколько пунктов будет работать, как узнать их адреса? Какая вакцина от гриппа будет поступать в регион? Какой выбор будет у жителей Самарской области? Нужно ли прививаться от гриппа тем, кто сделал вакцину от коронавируса, и когда можно это сделать? В какие сроки лучше всего привиться? Как быстро вырабатывается иммунитет?

На эти и другие вопросы ответят руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Архипова Светлана Валерьевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Сочинская Татьяна Ивановна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, главный врач ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница», кандидат медицинских наук, доцент Китайчик Сергей Михайлович, , главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Киндалова Екатерина Сергеевна.

Мероприятие состоится в пресс-центре по адресу: Самара, улица Лесная, 9 в 11:00. О своем участии в мероприятии просьба сообщить до 10.00 пятницы, 3 сентября, по электронной почте olga.afanasyeva@phkp.ru или по телефону 89277145485. При себе иметь медицинские маски.