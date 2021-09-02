Врач из Самары рассказала, нужно ли делать аборт при COVID-19 во время беременности

Коронавирус при беременности не приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач из Самары рассказала, что делать женщинам, если они заболели коронавирусом во время беременности. Представители Центра управления региона задали этот вопрос главному специалисту минздрава региона по репродуктивному здоровью Ирине Моисеевой. Она отметила, что к сожалению, такие случаи все еще встречаются, хотя женщины в положении очень аккуратно относятся к своему здоровью. Но если в начале пандемии были рекомендации прервать беременность, если заболевание наступило до 12 недели, сейчас все по-другому.

- Раньше не было понимания, не было накопленного опыта, как вирус влияет на эмбрион. Никто не понимал, чего ждать. Сейчас все же мы уже увидели клиническую картину, провели наблюдения. И сейчас таких рекомендаций нет. Если женщина в первом триместре и позже попадает в больницу с коронавирусом, ей назначается лечение разрешенными во время беременности препаратами, за ней постоянно наблюдает врач и уже по результатам всех наблюдений делается вывод, сохранить эмбрион или нет, - говорит Ирина Моисеева.

Она также отметила, что в большинстве случаев сегодня беременность удается сохранить. Есть схема лечения беременных женщин. И самое главное - самой женщине не стоит паниковать, переживать. Тем не менее, лучше заранее заботиться о своей безопасности и соблюдать все эпидемиологические санитарные правила.