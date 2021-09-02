Жителей Самары напугал неизвестный паук с яркой внешностью

Таких пауков можно часто встретить в Самарской области. Фото: Анатолий Лаврушкин

В социальных сетях появилась фотография паука, который расцветкой напоминает осу. Черно-бело-желтое членистоногое поселилось у одного из жителей Самары. Автор фотографии спросил в самарских пабликах, что это за паук и стоит ли его бояться.

Журналист «КП-Самара» обратился за помощью главному зоотехнику Самарского зоопарка Александру Кузовенко. Эксперт рассказал, что на фото паук Аргиопа брюнниха.

- Обычный вид для нашей области. Про ядовитость сложно сказать, но к опасным паукам не относится. Укус данного паука, скорее всего, по силе, как у паука-крестовика, - ответил Александр Кузовенко.

Согласно данным энциклопедий, самка данного вида может достигать до 2,5 см, а самцы всего до 5 мм. Питаются пауки насекомыми, которые попадают в их паутину. Интересно, что одной из характерных особенностей Агриопы является перемещение на паутинках с потоками ветра.

Отвечая на вопрос, ядовит паук-оса или нет, можно ответить «да, ядовит», но только для насекомых. Если сопоставлять размеры с человеком, то для нас укусы относительно безвредны.