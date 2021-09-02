Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в Стройкерамике

Детский сад должен принять воспитанников уже 15 сентября

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил новый детский сад «Самоцветы», который был построен в поселке Стройкерамика Волжского района в рамках реализации нацпроекта. Учреждение начали строить в марте прошлого года, и уже в конце августа 2021 года все работы были завершены. Сейчас детский сад проходит процедуру лицензирования, но уже совсем скоро сюда придут первые малыши.

На первом этаже детского сада размещены ясельные группы, младшие и дошкольные. Кроме того в детском саду будет пять комбинированных групп для детей разных возрастов. В центральной части здания расположен пищеблок и медицинские учреждения со смотровыми и изолятором. Губернатор отметил, что в «Самоцветах» самый большой медицинский блок, который он когда-либо видел в детских садах.

На втором этаже располагаются дошкольные группы, а также залы для физкультурных и музыкальных занятий. На третьем этаже – подготовительные группы и методический кабинет, а также класс роботехники, где дети смогут познавать азы моделирования.

- Здесь есть все для того, чтобы родители не волновались за своего ребенка – безопасность, комфорт, уют, замечательные воспитатели и образовательные программы самого современного и высокотехнологичного уровня, – отметил Дмитрий Азаров.

Детский сад рассчитан на 350 мест, в том числе ясли. Кроме того, в учреждении есть все оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Штат сотрудников полностью укомплектован – это 36 воспитателей, 10 педагогов и 40 технических работников.

Детский сад планировали открыть уже к концу сентября, но губернатор поручил ускорить процесс урегулирования документации.

- Поставил задачу министру образования и науки региона, главе района, чтобы уже 15 сентября детский сад принял ребятишек, - сказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона поручил в ближайшее время провести благоустройство прилегающей территории, чтобы она соответствовала яркому облику дошкольного учреждения.