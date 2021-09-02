Милашка? Забирай!: самарчанка не может простить собаке съеденные сапоги за 10 тысяч рублей

Ну, как можно обижаться на эту милую мордашку Фото: Наталья АРТЯКОВА

Эта история началась в далеком 2011 году, когда семья из Самары решила завести собаку. Не зная всех аспектов собаководства, выбирали нового друга по принципу «Ути-пути, какая милашка. Берем!». Так началась счастливая для собаки, и полная неожиданностей для хозяев, жизнь.

Маленький комочек породы Бигль сразу смекнула, что его здесь любят и многое смогут простить. Так как современный человек имеет работу, то некоторое время собака оставалась дома одна. Это было самое лучшее для нее время, ведь шалить и познавать мир на вкус ей никто не мешал.

В один из таких дней молодая дочь хозяйки квартиры принесла обновку – красные лаковые сапоги на высоком каблуке. Домочадцы были в восторге от покупки, но цена в то время была практически не приподъемная – 10 тысяч рублей. Девочка-бигль, только увидев блестящую красную лаковую штучку, да еще и в двух экземплярах, буквально впала в ступор. В ее глазах читалось «И это всё мне? Хочу!», но семья, наученная уже горьким опытом разматывания туалетной бумаги, спрятала сапожки подальше в шкаф-купе.

Думаете, бигля это остановило? Кто знаком с породой, тот наверняка знает, что бигли не только норные псы, которые умеют замечательно делать подкопы, но и очень настойчивые и всегда добиваются того, чего хотят. У щенка вдруг проснулись инстинкты хищника, и цель была достигнута – красный сапог в зубах победителя.

Самарчанка надела те сапоги всего пару раз с момента покупки, но они до сих пор хранятся в памяти. Прошло уже 10 лет, но каждый раз, когда уже постаревшая хищница подходит за порцией нежности, девушка, глядя ей в глаза, спрашивает: «Ну, и как на вкус последний писк моды?».