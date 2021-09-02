Самарский зоопарк рискует лишиться лицензии из-за множества выявленных нарушений

У руководства зоопарка есть время исправить нарушения до начала 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счетная палата Самарской области провела проверку деятельности Самарского зоопарка. По результатам проведенной проверки специалистами были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Если руководство не исправит нарушения в установленный срок, то есть риск, что зоопарк потеряет лицензию.

Эксперты проверяли деятельности зоопарка за период с 2019 по настоящее время. Как выяснилось, руководство Самарского зоопарка принимали на работу служащих, которые не соответствовали требованиям к квалификации. Кроме того, было выявлено необоснованное установление размеров должностных окладов.

Также сотрудники зоопарка совершали неравноценные сделки при продаже животных по цене, намного ниже рыночных. А при заключении контрактов, были одни и те же поставщики, что нарушает принцип обеспечения конкуренции.

В зоопитомнике в поселке Формальный не была обеспечена охрана имущества и животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ. В самом зоопарке некоторые животные содержатся в вольерах, которые не отвечают требованиям и потребностям животных в активности.

Таким образом, руководству Самарского зоопарка было вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Кроме того сотрудники Счетной палаты направили письма с информацией в региональные министерство культуры, министерство имущества, а также в государственную инспекцию труда. Отчет о проведении контрольного мероприятия был направлен губернатору Дмитрию Азарову. Если в установленные сроки зоопарк не исправит ситуацию до начала 2022 года, то учреждение может лишиться лицензии.