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Происшествия2 сентября 2021 15:16

Тольяттинец угнал машину, ключи от которой нашел на улице

Молодой мужчина намеревался присвоить чужой автомобиль
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Полицейские нашли угонщика, который хотел присвоить "девятку"

Полицейские нашли угонщика, который хотел присвоить "девятку"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить молодого мужчину, который пытался присвоить автомобиль ВАЗ-21093. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него угнали машину, при этом он также не может найти ключей от нее.

Осмотрев территорию, где была припаркована машина, а также опросив возможных свидетелей, полицейские установили предполагаемого угонщика. Им оказался 30-летний молодой мужчина.

Он признал вину и рассказал, что, проходя мимо автомобиля, увидел лежащие на земле ключи. Как оказалось, их выронил владелец. Угонщик открыл машину и уехал. Автомобиль он спрятал, намереваясь в дальнейшем присвоить.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль возвращен владельцу.