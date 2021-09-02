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Общество2 сентября 2021 15:48

В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер

Дожди будут идти до конца недели
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области становится по-осеннему прохладно

В Самарской области становится по-осеннему прохладно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие сутки ожидаются дожди и усиление ветра, сообщают в региональном МЧС.

В пятницу, 3 сентября, прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с, а также сильный дождь с грозой. В МЧС призывают быть осторожными в непогоду, при сильном ветре не находиться около деревьев или ненадежных конструкций, поскольку они могут обрушиться. Около стен домов в ветер тоже лучше не ходить, потому что с крыш могут упасть незакрепленные предметы.

Дожди в Самарской области прогнозируются до конца недели. Кроме того, станет заметно прохладнее. В ближайшие дни ожидается местами до 13 градусов тепла. В ночное время на выходных температура может упасть до +3 градусов.