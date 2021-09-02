Нерадивый поставщик оставил больницу Середавина в Самаре без расходников

Поставщик не выполнил свои обязательства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Самаре нерадивый поставщик медицинских расходных материалов загремел в список недобросовестных компаний. Все это произошло из-за того, что ООО "Спутник", победив на торгах, подвело руководство больницы им. Середавина и не стали выполнять условия контракта. Медицинское учреждение обратилось в ФАС.

Выяснилось, что в апреле 2021 года учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходников. Затем руководство больницы скинуло партнерам две заявки, но товар в итоге так и не получило. Цена контракта составила 140 520 рублей.

Больница им. Середавина обратилась в самарское управление ФАС с жалобой и просьбой внести компанию в список нерадивых поставщиков. Также они попросили в одностороннем порядке расторгнуть контракт согласно соответствующей статье закона. 27 августа ООО "Партнер" включили в список недобросовестных поставщиков, так что теперь им будет затруднительно выиграть на торгах.