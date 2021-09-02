Самарских ветеранов поблагодарили за участие в формировании Народной программы

Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов за активное участие в формировании Народной программы

Секретарь самарского реготделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил представитель старшего поколения региона за активное участие при формировании Народной программы партии.

Высказанные представителями ветеранского сообщества инициативы входили, в том числе, в федеральную часть программы.

В целом партия сотрудничает с ветеранскими организациями региона уже почти 20 лет. За это время удалось реализовать множество патриотических проектов, ставших знаковыми для региона. Это, например, Парад Памяти, Диктант Победы, а также признание Самары городом трудовой доблести.

- Своим примером, активностью, энергией, жизнелюбием, самоотверженной заботой о подрастающей смене, вы учите главному – ответственности за своих близких и отчий дом, за судьбу всей страны. Наша задача – сохранить и приумножить плоды труда вашего поколения, воспитать достойных жителей нашего региона, - сказал Дмитрий Азаров.