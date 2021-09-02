Резидент "Жигулевской долины" придумал уникальные электронные устройства для пенсионеров

В "Жигулевской долине" много уникальный проектов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ГК АВТО ТЕХНА, в которую входит резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "ГАРДЕН" прошла отборочные этап в акселераторе Агентства стратегических инициатив. Компания вошла в ТОП-100 лидеров развития социальной сферы.

Вошедший в рейтинг проект называется "Интерактивно Виртуальный Офис Будущего". Он рассчитан на людей "серебряного" возраста, которые, как правило, тяжело адаптируются к новым технологиям, с трудом справляются с новейшими компьютерами. "Офис Будущего" упростит этот процесс и позволит отказаться от ненужных программ.

Как рассказал директор ООО "ГАРДЕН", их продукт является электронным устройством для офисных сотрудников и бизнесменов пенсионного и предпенсионного возраста. Тут простой интерфейс и только нужный функционал, крупный шрифт и работа идет по принципу нажатия одной кнопки. Кроме того, здесь сенсорное и голосовое управление.

- На базе этого проекта мы готовим ответвление проекта в направлении "Серебряная экономика" для дальнейшего участия в акселераторе, который ориентирован на улучшение качества жизни и сохранение экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, - добавил Попов.

Успехи земляков прокомментировал и глава минэкономразвития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он подчеркнул, что регион активно взаимодействует с АСИ, с которым губерния сотрудничает по самым разным направлениям.

- Самарская область принимает активное участие во всех программах АСИ и, безусловно,будет активно участвовать в дальнейшем. Очень ценно, что проекты наших разработчиков высоко оцениваются на федеральном уровне, - поделился министр, добавив, что со стороны правительства местным компаниям будет оказана всяческая поддержка.