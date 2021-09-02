Абоненты МегаФона установили цифровой рекорд вовремя чемпионате мира по гаревому спидвею в Тольятти

Фото группы Мега-Лада (vk.com/megalada) Фото: СОЦСЕТИ

В последние выходные августа в Тольятти прошел первый в России этап чемпионата мира по гонкам на гаревой дорожке. Турнир получился международным. Среди участников спортсмены из Австралии, Польши, Великобритании, Дании, России, Словении, Швеции и Украины.

Победу в соревнованиях одержал россиянин Артем Лагута. Второе место занял Бартош Змарзлик из Польши, третий результат показал датчанин Андерс Томсен. Рекорды в этот день устанавливали не только спортсмены, но и болельщики-абонименты Мегафона. За время соревнований они прокачали почти 2 Терабайта интернет-трафика, что в три раза больше, чем на первенстве России среди юношей по спидвею, прошедшем на этой же площадке месяцем ранее. Новый рекорд подтвердил аналитики Мегафона, изучив с помощью обезличенной статистики Big Data активность пользователей в собственной сети. Этот объем трафика сопоставим с тремя неделями беспрерывного стриминга ВКонтакте в формате FullHD-видео (1080p). Звонили на турнире не меньше – зрители совершили более 90 000 вызовов и проговорили 31 000 минут. Самые активные болельщики, помимо россиян, были из Польши, куда звонили порядка 20 раз по три минуты, и Великобритании, с которой разговаривали меньше (около 10 раз), но дольше (более 18 минут).

Обеспечить качество связи при передаче такого объема данных позволила надежная сеть МегаФона c большой пропускной способностью, где интернет такой же быстрый, как и чемпионы мира по гонкам на гаревой дорожке. Лидерство оператора подтверждено в рейтинге международной компании Ookla. Средняя скорость скачивания в регионе составляет 24,88 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 200 тысяч тестов, сделанных самими пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи Самарской области в 2021 году.