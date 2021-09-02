В Самарской области создадут 15 новых муралов и поставят три скульптуры

Художники прибывают в Самару

В Самарской области появятся 15 новых муралов и три скульптуры. Новые арт-объекты создадут во время фестиваля уличного искусства, который пройдет в Самаре и Тольятти.

Работать над рисунками будут испанец русского происхождения Вячеслав Гунин, Мария Хардикова из Ростова и другие художники. Некоторые из них держат в секрете, что же они будут рисовать, а кто-то уже начал работать.

Аргентинский художник Cobre создает 50-метровй портрет мальчика-космонавта в честь 60-летия первого полета человека в космос.