Пенсионерам начали перечислять выплаты в 10 тысяч рублей

Все пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Всего в стране выплату получат 43 млн пенсионеров. Указ о назначении выплат подписал президент России Владимир Путин.

Первыми деньги получат те, кому начисления приходят на банковскую карту. Для получения выплат не нужно подавать никаких заявлений и документов.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что реготделениям поставлена задача разъяснять людям, как они получат выплаты. Для того, чтобы выстроить каналы коммуникации, привлекались как представители общественных организаций, так сами пенсионеры, например, волонтеры серебряного возраста.

Как рассказала руководитель Штаба общественной поддержки партии в Самарской области Регина Воробьева, в регионе готовы оперативно отреагировать на все случаи задержек или ущемления прав граждан.