Тольяттинку обманули на 45 тысяч рублей при бронировании жилья в Сочи

Тольяттинка доверилась мошенникам и лишилась 45 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинку обманули на 45 тысяч рублей, когда она бронировала жилье в Сочи, куда намеревалась отправиться отдыхать. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина планировала свой отпуск и искала жилье. Неизвестный преступник во время телефонного разговора убедил ее в качестве оплаты перевести 45 тысяч рублей, а после того, как получил деньги, перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Преступника ищут, но тольяттинка осталась и без отдыха, и без денег.

В прокуратуре призывают граждан быть бдительными, не переводить деньги на подозрительные счета и не поддаваться на уговоры неизвестных по телефону.