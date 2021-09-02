Максут Шадаев оценил открытый в Самаре Центр Специальной связи

Центр открылся пару дней назад, но здесь уже кипит работа. Фото - правительство Самарской области

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в рамках визита в Самару 2 сентября посетил call-центр Единого центра компетенций ФГУП «Главный Центр Специальной связи». Центр открылся пару дней назад, но здесь уже кипит работа. На экране видно каждую машину, которая в данную минуту занята доставкой груза. Центр в Самаре контролирует заявки, работает с обращениями клиентов, ведет круглосуточный мониторинг автотранспорта ГЦСС и контролирует маршруты. - Считаю, что открытие такого центра - это хорошая практика. Отрадно, что наши крупные предприятия открывают региональные центры, часть функций отдают в регионы. Это позволяет экономически эффективно строить работу и развивать крупные компании, не концентрируя их в Москве. Желаю успешной работы. Уверен, что этот центр будут только увеличиваться и брать на себя еще больше функций, - отметил Максут Шадаев.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в том, чтобы дислоцировать структуру федерального масштаба в Самарской области, есть серьёзная заслуга и депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

- Благодарю Александр Евсеевича, который подхватил эту идею и в Москве сопроводил на всех этапах и уровнях. Очень важно, что Самарская область получает новые компетенции и расширяет их. Благодаря таким федеральным решениям появляются новые рабочие места и возможности. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять дополнительные сервисные услуги для бизнеса, для хозяйствующих субъектов всех сфер и граждан, - подчеркнул Дмитрий Азаров. Александр Хинштейн уточнил, что новый Единый центр компетенций ФГУП «Главный Центр Специальной связи» в Самаре – это 100 рабочих мест. Работа центра только начинается, в будущем ему могут передать больше полномочий.

Напомним, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев прибыл в Самару с рабочим визитом 2 сентября. Первым делом министр посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Он осмотрел инфраструктуру вуза, познакомился с инновационными разработками ПГУТИ, наградил сотрудников вуза, пообщался со студентами и посмотрел место для строительства будущего бассейна. В завершении рабочего дня министр принял участие в открытие новой цифровой трансмедийной студии ГТРК «Самара».