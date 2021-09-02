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Происшествия2 сентября 2021 19:51

В Самаре будут судить троих, ограбивших магазин

Они похитили ювелирные украшения у кассира
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре будут судить местных жителей, ограбивших магазин

В Самаре будут судить местных жителей, ограбивших магазин

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в суд передали уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в разбойном нападении. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как выяснилось в ходе расследования, в феврале текущего года трое мужчин напали на продавца-кассира, используя газовый баллончик. Они похитили у продавца ювелирные украшения на 68 тысяч рублей и скрылись.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Дело будут рассматривать в Куйбышевском районном суде.