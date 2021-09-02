В Самарской области планируют получить 9,4 млрд рублей на строительство метро

В Самаре планируется развивать метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассчитывают получить 9,4 млрд рублей на строительство метро. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Возможность получения средств обсуждали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время его визита в самарский регион.

- Конечно, незавершенное строительство метро надо заканчивать. Но для строительства новых станций необходимо ответить на ключевой вопрос – определить планируемый пассажиропоток, – сказал Марат Хуснуллин.

Он дал поручение провести дополнительное совещание с Минстроем и ответственными ведомствами, чтобы оценить ситуацию и проанализировать условия для выделения средств.