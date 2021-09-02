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Общество2 сентября 2021 20:12

В Самарской области планируют получить 9,4 млрд рублей на строительство метро

Планируется оценить ситуацию и проанализировать условия для выделения средств
Сергей ЧЕРНЫХ
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В Самаре планируется развивать метро

В Самаре планируется развивать метро

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассчитывают получить 9,4 млрд рублей на строительство метро. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Возможность получения средств обсуждали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время его визита в самарский регион.

- Конечно, незавершенное строительство метро надо заканчивать. Но для строительства новых станций необходимо ответить на ключевой вопрос – определить планируемый пассажиропоток, – сказал Марат Хуснуллин.

Он дал поручение провести дополнительное совещание с Минстроем и ответственными ведомствами, чтобы оценить ситуацию и проанализировать условия для выделения средств.