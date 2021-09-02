В Самарской области двоих подростков избили, угрожая игрушечным пистолетом

В Сызранском районе полицейские расследуют причины потасовки с подростками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе избили двоих подростков во время перепалки из-за того, что они зашли в магазин с собакой без намордника, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

В августе в дежурную часть поступило сообщение, что 16-летнему парню и 14-летней девушке нанесли травмы. Как оказалось, они были в магазине, где девушке сделали замечание из-за того, что ее собака, немецкая овчарка, была без намордника. Возникла потасовка, в результате которой подростки получили травмы.

Известно, что в перепалке помимо подростков участвовали четыре человека. У одного из них изъяли игрушечный пистолет, которым он угрожал потерпевшим. По факту причинения легкого вреда здоровью и угрозы убийством возбуждены уголовные дела. Расследование сейчас продолжается.